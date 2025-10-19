Trendyol 1. Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında Özbelsan Sivasspor’u konuk edecek. Ligde 10 puanla 15. sırada yer alan başkent ekibi, taraftarı önünde galip gelerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Konuk ekip Sivasspor ise 12 puanla 12. basamakta bulunuyor. Yiğidolar, zorlu Ankara deplasmanında kazanarak hem moral bulmak hem de puan tablosunda üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Ankara Keçiörengücü-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ankara Keçiörengücü-Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında Özbelsan Sivasspor'u konuk edecek. Ligde 10 puanla 15. sırada yer alan başkent ekibi, zorlu mücadelede hata yapmadan üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Konuk ekip Özbelsan Sivasspor ise 12 puanla 12. sırada bulunuyor. Yiğidolar, deplasmanda alacağı galibiyetle hem moral bulmak hem de üst sıralara doğru tırmanışa geçmek amacında. Peki, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç öncesine dair tüm ayrıntılar…

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanacak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor maçı 19 Ekim Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Aktepe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE