Trendyol 1. Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Alagöz Iğdır FK, sahasında Boluspor'u konuk edecek. Ligde 17 puanla 5. sırada yer alan ev sahibi ekip, taraftarı önünde galip gelerek Süper Lig hayalini sürdürmeyi amaçlıyor. Konuk ekip Boluspor ise 12 puanla 13. basamakta bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, zorlu Iğdır deplasmanında kazanarak hem moral bulmak hem de puan tablosunda üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Alagöz Iğdır FK-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

IĞDIR FK-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanacak Alagöz Iğdır FK-Boluspor maçı 19 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.