Trendyol 1. Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Esenler Erokspor, sahasında Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek. Ligde 19 puanla 3. sırada yer alan ev sahibi ekip, taraftarı önünde galip gelerek Süper Lig hayalini sürdürmeyi amaçlıyor. Konuk ekip Bodrum FK ise 20 puanla 2. basamakta bulunuyor. Bodrum FK, zorlu İstanbul deplasmanında kazanarak hem moral bulmak hem de puan tablosunda rakibinin üzerinde yer almayı sürdürmek istiyor. Peki, Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Esenler Erokspor-Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ESENLER EROKSPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanacak Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK maçı 19 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ESENLER EROKSPOR-BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE