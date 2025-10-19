Ozan Kabak 502 gün sonra sahalara döndü!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da boy gösteren Ozan Kabak, çapraz bağı sakatlığının ardından St. Pauli maçıyla sahalara döndü.
25 yaşındaki stoper, St. Pauli karşılaşmasının 86. dakikasında oyuna girerek 502 gün sonra resmi maça çıkmış oldu.
İTALYA - TÜRKİYE MAÇINDA SAKATLANMIŞTI!
Ozan Kabak'ın, 4 Haziran 2024 tarihinde İtalya ile Türkiye arasında oynanan hazırlık mücadelesinde sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilmişti.
İŞTE OZAN KABAK'IN YEŞİL SAHALARA DÖNÜŞ ANLARI:
Milli oyuncumuz Ozan Kabak, yaşadığı ağır sakatlığın ardından 502 gün sonra sahalara döndü! 🧿 pic.twitter.com/VScORvgstb— S Sport Plus (@ssportplustr) October 19, 2025