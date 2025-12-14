West Ham United-Aston Villa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’de 16. haftanın dikkat çeken randevularından biri, West Ham United ile Aston Villa’yı karşı karşıya getirecek. Teknik Direktör Nuno Espirito Santo yönetiminde ligde kalma mücadelesi veren West Ham, şu ana kadar topladığı 13 puanla 18. sırada yer alıyor. Aston Villa cephesinde ise Unai Emery’nin çalıştırdığı ekip, son haftalarda yakaladığı başarılı grafiği sürdürmek istiyor. Zorlu deplasmanda da kazanarak üst üste 6. galibiyetine ulaşmayı amaçlayan Villa, çıkışını devam ettirme peşinde. Peki, West Ham United-Aston Villa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?