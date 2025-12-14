Nottingham Forest-Tottenham maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’de 16. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Nottingham Forest ile Tottenham’ı karşı karşıya getirecek. Teknik Direktör Sean Dyche’ın göreve gelmesiyle birlikte daha dirençli bir görüntü çizen Nottingham Forest, şu ana kadar topladığı 15 puanla lig tablosunda 17. sırada bulunuyor. Tottenham cephesinde ise amaç, son haftalarda yakalanan form grafiğini devam ettirmek. Teknik Direktör Thomas Frank’ın yönetimindeki Londra temsilcisi, ligde 22 puanla 11. basamakta yer alıyor. Peki, Nottingham Forest-Tottenham maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?