Torino-Cremonese maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A’da 15. hafta programı, Torino ile Cremonese arasında oynanacak kritik bir mücadeleyle devam ediyor. Sezon boyunca istikrar sorunu yaşayan Torino, Marco Baroni yönetiminde yaşanan puan kayıplarını telafi edebilmek adına bu karşılaşmayı önemli bir fırsat olarak görüyor. Diğer tarafta ise Cremonese cephesinde daha umut verici bir tablo söz konusu. Davide Nicola’nın göreve gelmesiyle birlikte oyunda ve sonuçlarda toparlanma yaşayan kırmızı-gri ekip, son iki haftada elde ettiği galibiyetlerle özgüven kazandı. Peki, Torino-Cremonese maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?