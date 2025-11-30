Celta Vigo-Espanyol maçı izle | Hangi kanalda, saat kaçta? La Liga

Celta Vigo, La Liga'nın 14. haftasında Espanyol ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi takım, son 4 maçta elde ettiği 3 galibiyetle formda bir performans sergiliyor. 11. sırada bulunan Celta, taraftarının desteğini arkasına alarak 3 puanı hedefliyor. Espanyol ise 6. sırada yer alıyor ve yükselişini sürdürmek için bu maçı kazanmak istiyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve kadro bilgileri merak ediliyor. İşte Celta Vigo-Espanyol maçının yayın bilgileri...