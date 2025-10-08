UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başlıyor! Turnuvanın ilk haftasında Wolfsburg, PSG ağırlayacak. Sahasında hata yapmak istemeyen Alman temsilcisi, turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Fransa ekibi ise ilk Avrupa sınavına zorlu deplasmanda çıkıyor. PSG, 3 puanla başlayarak Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir performans sergilemeyi amaçlıyor. Futbolseverler büyük bir merakla, "Wolfsburg-PSG maçı canlı izle" ve "Wolfsburg-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularını araştırıyor.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Wolfsburg sahasında PSG'yi konuk edecek. Alman temsilcisi, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen ev sahibi ekip, ilk maçta hata yapmak istemiyor. PSG ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar alarak Şampiyonlar Ligi'ne etkili başlamanın planlarını yapıyor. Futbolseverler merakla, "Wolfsburg-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

WOLFSBURG-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Wolfsburg-PSG maçı 8 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. AOK Stadyumu'nda oynanacak Wolfsburg-PSG maçı Disney+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.