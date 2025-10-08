St. Pölten-Atletico Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi CANLI

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başlıyor! Turnuvanın ilk haftasında St. Pölten, Atletico Madrid'i ağırlayacak. Sahasında hata yapmak istemeyen Avusturya temsilcisi, turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Atletico Madrid ise favori olarak sahaya çıkıyor. İspanya ekibi, sezonun ilk Avrupa sınavında 3 puanla başlayarak Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir performans sergilemeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise büyük bir merakla "St. Pölten-Atletico Madrid maçı canlı izle" ve "St. Pölten-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularını araştırıyor.