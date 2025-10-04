Brest - Nantes maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 🔴 CANLI İZLE Ligue 1

Fransa Ligue 1'de nefesler tutuldu! Bölgesel rekabetin en heyecanlı mücadelelerinden biri olan Brest-Nantes derbisi sahne alıyor. Her iki takımın da puan tablosunda yükselmek için mutlak galibiyet hedeflediği bu kritik karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler, "Brest-Nantes maçı saat kaçta?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının cevabını arıyor.