Karşılaşmanın 13. dakikasında gelişen Manchester United atağı sonrası takım arkadaşı Michael Keane ile kısa süreli gerilim yaşayan ve sinirlerine hakim olamayarak tokat atan 36 yaşındaki Senegalli futbolcu Idrissa Gueye, kırmızı kart gördü.

Sakinleşmekte zorlanan Gueye'ye kaleci Jordan Pickford ve Iliman Ndiaye, oyundan çıkana kadar eşlik etti.

Everton, karşılaşmayı 29. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'un attığı golle 1-0 kazandı.

MOYES: "OYUNCULARIMIN KAVGA ETMESİNİ SEVİYORUM"

Everton Teknik Direktörü David Moyes, olayla ilgili maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Birisi yanlış yaptığında, oyuncularımın birbirleriyle kavga etmesini seviyorum. Sonuç almak için bu sertlik ve direnci istiyorsanız, birinin harekete geçmesini beklersiniz." diye konuştu.

Gueye ise karşılaşma sonrası hatasını kabul ederek, "Öncelikle takım arkadaşım Michael Keane'den özür dilemek istiyorum. Tüm sorumluluğu üstleniyorum. Takım arkadaşlarımdan, personelden, taraftarlardan ve kulüpten de özür dilerim. Duygular yoğunlaşabilir ancak böyle bir davranışı haklı çıkaran hiçbir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'den yapılan açıklamada da "Hakemin Gueye'ye şiddetli davranış nedeniyle gösterdiği kırmızı kart, VAR tarafından kontrol edildi ve onaylandı. Bu hareket, Keane'in yüzüne açık bir vuruş olarak değerlendirildi." denildi.

PREMİER LİG TARİHİNDE 3. KIRMIZI KART VAKASI

Manchester Unied-Everton mücadelesi, Premier Lig tarihinde takım arkadaşları arasındaki tartışma nedeniyle kırmızı kart çıkan 3. maç oldu.

2005 yılında oynanan Newcastle United-Aston Villa maçında Lee Bowyer ve Kieron Dyer, 2008'de ise Stoke City-West Ham United karşılaşmasında Ricardo Fuller ve Andy Griffin, kırmızı kart görmüştü.