Metz Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE | Ligue 1 Metz-Marsilya maçı hangi kanalda?

Ligue 1'de heyecan bugün de devam ediyor. 4 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanacak mücadelede, güçlü kadrosuyla dikkat çeken Marsilya, Metz deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Fransa Ligue 1'in zirve yarışını yakından ilgilendiren Metz - Marsilya maçı, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Stade Saint-Symphorien'de oynanacak ve CANLI yayınlanacak olan mücadelenin tüm detaylı saat ve kanal bilgilerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
METZ-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fransa Ligue 1'de Metz ve Marsilya arasındaki bu kritik mücadele, futbol takvimlerinde yerini aldı. Karşılaşma Cumartesi günü (bugün) oynanacak. Maç, Türkiye saatiyle 18:00'de başlayacak.
METZ MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransa Ligue 1 maçlarının Türkiye'deki yayın hakları beIN Sports platformuna aittir. Metz - Marsilya mücadelesi de bu platform üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.
MUHTEMEL 11'LER
Metz muhtemel 11'i: Fischer; Kouao, Yegbe, Gbamin; Tsitaishvili, B. Traore, Deminguet, Sane; Hein, Sabaly; Diallo
Marseille muhtemel 11'i: Rulli; Murillo, Balerdi, Aguerd, Medina; O'Riley, Hojbjerg; Greenwood, Gomes, Weah; Gouiri