Fenerbahçe'den gönderildikten sonra Benfica ile anlaşan ve takımın başında 3 maça çıkan Jose Mourinho, transfer dönemi için rotasını belirledi.

Marca'nın haberine göre, Karim Benzema'nın Suudi Arabisan Pro Lig'den ayrılarak tekrar Avrupa'ya dönme ihtimali oldukça yüksek. Jose Mourinho, Real Madrid'de çalıştırdığı eski öğrencisini arayarak Benfica'nın kadrosuna katılması için ilgisini iletti.

BENZEMA ETKİLENDİ

Haberde, Benzema'nın bunu düşünmeye başladığı ve Mourinho'nun cazip teklifinin onu etkilediği dile getirildi.

AL ITTIHAD'DAN HAMLE

Bu teklife karşılık, Al Ittihad yöneticileri hemen tepki verdi ve sözleşmesini bir yıl daha uzatma olasılığını kendisine sundu. Benzema'nın planı ise 2027'ye kadar Arabistan'da kalmak ve geleceğine sonra karar vermek.

