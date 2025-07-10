AEK Larnaca-Partizan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda AEK Larnaca ile Partizan karşı karşıya gelecek. Turnuvaya devam etmeyi amaçlayan takımlar, iki maç oynanacak eleme turunda hata yapmak istemiyor. Hangi ekibin bir üst tura çıkacağı merak edilirken, futbolseverler AEK Larnaca-Partizan maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, AEK Larnaca-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
AEK LARNACA-PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda oynanacak AEK Larnaca-Partizan maçı 10 Temmuz Perşembe günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.
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