UEFA Avrupa Ligi AEK Larnaca-Partizan maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu’nda nefesler tutuldu, gözler AEK Larnaca ile Partizan arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. İki ayaklı eleme formatında ilk sınavını verecek olan ekipler, turu geçebilmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Özellikle ilk maçta alınacak skor, rövanş karşılaşması öncesi büyük önem taşıyor. Peki, AEK Larnaca-Partizan maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AEK Larnaca-Partizan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda AEK Larnaca ile Partizan karşı karşıya gelecek. Turnuvaya devam etmeyi amaçlayan takımlar, iki maç oynanacak eleme turunda hata yapmak istemiyor. Hangi ekibin bir üst tura çıkacağı merak edilirken, futbolseverler AEK Larnaca-Partizan maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, AEK Larnaca-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AEK LARNACA-PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda oynanacak AEK Larnaca-Partizan maçı 10 Temmuz Perşembe günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.