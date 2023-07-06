Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Arda Güler'den önce o liste ortaya çıktı! İşte rekor bonservisle giden yerli oyuncular
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren ve Real Madrid ile anlaşma sağlayan Arda Güler, kulübe kazandırdığı bonservis ücretiyle rekor kıracak. İşte 18 yaşındaki yıldızdan önce, ülkemizden yurt dışına transfer olan en pahalı yerli futbolcular listesi... | Son dakika transfer haberleri
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 06.07.2023- 13:44
Futbolcu, İspanyol devi Real Madrid'e transfer olarak büyük yankı uyandırdı.
Arda Güler'in, bu transferde onservis bedelinin 20 milyon euro olduğu ve kontratta 10 milyon euroluk da bonus maddesinin yer aldığı kaydedildi.