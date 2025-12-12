Serie A’da 15. haftanın en kritik mücadelelerinden biri, alt sıraların kaderini yakından ilgilendiren Lecce-Pisa karşılaşması olacak. Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve 13 puanla 17. sıraya gerileyen Lecce, sahasında oynayacağı bu mücadeleyi adeta bir çıkış kapısı olarak görüyor. Deplasman ekibi Pisa’nın durumu ise en az ev sahibi kadar hassas. 10 puanla Lecce’nin yalnızca bir basamak altında yer alan mavi-siyahlı ekip, tehlike bölgesinin soğuk nefesini hissediyor. Peki, Lecce-Pisa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A'da 15. hafta, alt sıraları yakından ilgilendiren kritik bir mücadeleye sahne olacak. Lecce, taraftarı önünde ağırlayacağı Pisa karşısında sahaya hata yapmadan çıkmak zorunda. 13 puanla 17. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, düşme hattından uzaklaşmak için bu karşılaşmayı bir fırsat olarak görüyor. Konuk ekip Pisa için de durum farklı değil. 10 puanla Lecce'nin hemen bir basamak altında, yani tehlikeli bölgenin gölgesinde bulunan mavi-siyahlılar, zorlu deplasmanda kazanarak rakibini geride bırakmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Lecce-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LECCE-PISA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 15. haftasında oynanacak Lecce-Pisa maçı 12 Aralık Cuma günü saat 22.45'te başlayacak.

LECCE-PISA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ettore Giardiniero'da oynanacak Lecce-Pisa maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.