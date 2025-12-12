Real Sociedad-Girona maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

La Liga’da 16. haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri, Real Sociedad ile Girona arasında oynanacak kritik karşılaşma olacak. Sezon boyunca istikrarsız bir grafik çizen ve 16 puanla 14. sırada yer alan Real Sociedad, bu kez kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Ancak karşılarında kazanmak zorunda olan bir Girona var. 12 puanla düşme hattında, yani 18. basamakta yer alan Katalan ekibi, bu zorlu deplasmanda puan ya da puanlar alarak ateş hattından uzaklaşmayı amaçlıyor. Peki, Real Sociedad-Girona maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?