Union Berlin-RB Leipzig maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga’da 14. haftanın öne çıkan maçlarından biri, Union Berlin ile RB Leipzig arasında oynanacak zorlu 90 dakika olacak. Son dönemlerde istediği ritmi yakalayamayan Union Berlin, üst üste gelen 3 yenilginin ardından kendi sahasında şeytanın bacağını kırmak için sahaya çıkıyor. RB Leipzig ise Ole Werner yönetiminde adeta vites artırmış durumda. Son haftalardaki dinamik, tempolu ve kararlı futbollarıyla dikkatleri üzerine çeken kırmızı-beyazlılar, deplasmanda alacakları bir galibiyetle çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Union Berlin-RB Leipzig maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?