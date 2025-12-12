Angers-Nantes maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1’de 16. haftasında Angers, dalgalı performans grafiğini geride bırakıp yeniden yükselişe geçmek için taraftarı önünde kritik bir sınava çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, sahadan üç puanla ayrılarak puanını 22’ye yükseltmeyi ve orta sıralara doğru sağlam bir adım atmayı hedefliyor. Öte yandan Nantes için haftanın önemi çok daha büyük. Ligde 11 puanla düşme potasında sıkışıp kalan sarı-yeşilliler, zorlu Angers deplasmanında alacakları olası bir galibiyetle hem nefes almak hem de tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Peki, Angers-Nantes maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?