Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı konuk etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de mücadele öncesi 10 madde dikkat çekti. İşte sarı-lacivertlilerde kritik karşılaşma öncesi yaşanan o gelişmeler ve çarpıcı detaylar...
SAKATLAR İYİLEŞTİ
1-Sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Nelson Semedo ve Talisca milli arada iyileşerek oynayabilecek duruma geldi.
TEDESCO İLK GÜNKÜ GİBİ
2-Tesislerde kamp kuran Domenico Tedesco, tamamen Beşiktaş'a odaklandı ve ilk günlerinde olduğu gibi Samandıra'da kaldı.
SARAN'DAN TAM DESTEK
3-Başkan Sadettin Saran ve Fenerbahçeli yöneticiler, sık sık tesisleri ziyaret ederek teknik heyetin yanı sıra futbolcularla tek tek görüşerek desteklerini hissettirdi.
GALİBİYET PRİMİ
4-Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe yönetimi, bu yolda kritik öneme sahip Beşiktaş derbisi için 1.5 milyon euro prim belirledi.
SEMEDO MAÇ ÖNCESİ BELLİ OLACAK
5-Mücadelede kaleyi Ederson koruyacak. Tedesco'nun karşılaşma öncesi vereceği karar doğrultusunda sağ bekte Semedo'nun oynaması bekleniyor. Sol bekte Archie Brown, stoperde ise Skriniar ve Oosterwolde ikilisi görev yapacak.
ORTA İKİLİ KANTE-GUENDOUZI
6-Orta ikilinin N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'den oluşturulması beklenirken Dorgeles Nene sağ kanatta, Kerem Aktürkoğlu sol kanatta, Talisca ileri uçta, hemen arkasında ise Marco Asensio görev alacak.
TEDESCO'DAN ORKUN ÖNLEMİ
7-Tedesco, son dönemlerde formda olan Orkun Kökçü'yü Kante ile durduracak. Fransız yıldızdan Orkun'a yakın oynaması ve formda rakibinin etkinliğini sıfırlaması istendi.
TARAFTARLARDAN ÖZEL HAZIRLIK
8-Taraftarlar da Beşiktaş derbisine tam motivasyonla hazırlandı. Tribünlerde koreografi yapılacağı, ayrıca Galatasaray maçı öncesinde olduğu gibi şarkılar eşliğinde ışık şovla maç atmosferinin iyice yukarıya çekileceği aktarıldı.
MERT HAKAN TRİBÜNDE
9- Tahliye kararı ile serbest kalan Mert Hakan Yandaş da uzun bir aradan sonra Kadıköy'de bulunacak. Yıldız futbolcunun tribünde yer alarak takım arkadaşlarına destek verecek.
KELEBEK ETKİSİ YARATABİLİR
10- Sahadan çıkacak sonucun hem Tedesco hem de yönetim açısından belirleyici etkileri olacak. Sabah'ın haberine göre olası bir mağlubiyette İtalyan-Alman çalıştırıcının gelecek sezon da takımın başında kalması zorlaşacak. Ayrıca kulüpte yeniden seçim gündemi oluşması ihtimali de son derece artacak.