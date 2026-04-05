KİM OYNAYACAK? Beşiktaş, orta sahaya yine üçlü olarak çıkacak Ndidi, Asllani ve Orkun birlikte görev yapacak. Hücum hattı ise Cerny ve Olaitan'ın kanat, Oh'un santraforda görev alacak.

EL BİLAL KADRODA YOK Siyah-beyazlıların oyuncuları Emirhan Topçu ve El Bilal Toure bu süreçte takıma dönüş hazırlıklarını yaptı. Bir süredir sakatlığı bulunan iki isimden Emirhan, derbide oynayabilecek duruma yaklaştı. Fiziksel eksikleri bulunan Toure ise kadroya alınmayan isim oldu.