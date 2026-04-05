Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesi Beşiktaş'ın derbi şifreleri...
DERBİ PRİMİ
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, derbi primini oyuncuların inisiyatifine bırakacak. Kaptan Orkun Kökçü başta olmak üzere oyuncular belirleyecek.
EN BÜYÜK SİLAH: PRES
Sergen Yalçın, son dönemde savunmada sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertlileri presle yıldırmak istiyor. Oh, Olaitan ve Orkun hücum presinin en etkili silahlarından olacak.
ORKUN KÖKÇÜ FAKTÖRÜ
Siyah-beyazlıların şüphesiz son zamanlarda en başarılı isimlerinden biri Orkun Kökçü olarak görülüyor. Milli futbolcu derbide liderliği üstlenerek ilk maçtaki kırmızı kartı unutturmak istiyor.
CERNY DERBİYE FULL KONSTANTRE
Çekya Federasyonu'dan davet alan Cerny milli takım teklifini kabul etmemişti. Tecrübeli futbolcu dikkatini tamamen sahaya vermeye hazır.
KART UYARISI
Sergen Yalçın'ın derbiden en büyük beklentilerinden biri oyuncularının cezalı duruma düşmemesi. Yalçın'ın bu konuda takımı sert bir şekilde uyardığı belirtildi.
KİM OYNAYACAK?
Beşiktaş, orta sahaya yine üçlü olarak çıkacak Ndidi, Asllani ve Orkun birlikte görev yapacak. Hücum hattı ise Cerny ve Olaitan'ın kanat, Oh'un santraforda görev alacak.
EL BİLAL KADRODA YOK
Siyah-beyazlıların oyuncuları Emirhan Topçu ve El Bilal Toure bu süreçte takıma dönüş hazırlıklarını yaptı. Bir süredir sakatlığı bulunan iki isimden Emirhan, derbide oynayabilecek duruma yaklaştı. Fiziksel eksikleri bulunan Toure ise kadroya alınmayan isim oldu.
SAKATLIK YOK
Kartal'ın derbide en büyük avantajlarından biri ise Milli Takımlar'a gönderdiği 12 isimden sakatlık yaşayanın olmaması olarak belirtildi.
MİLLİ ARA EKSİK GEÇTİ
Beşiktaş'ta milli arda 12 futbolcu takımda yoktu. Antrenmanlar az sayıda oyuncuyla geçerken bu nedenle altyapıdan destek almak zorunda kaldı.
ÜÇÜNCÜ DÜELLOYA HAZIR
Ezeli rakipler 2025-2026 sezonunda daha önce iki kez karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazanarak deplasmandan zaferle dönmüştü. 23 Aralık 2025'te Kadıköy'de oynanan kupa maçında ise Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederek rövanşı almıştı. Beşiktaş sezonun üçüncü düellosuna antrenmanlarını disiplinle gerçekleştirerek hazırlandı.