Trabzonspor'un, Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik kritik galibiyetin ardından Teknik Direktör Fatih Tekke, zaferi sıra dışı bir şekilde kutladı.

Trabzon yerel basınından Günebakış tarafından paylaşılan görüntülerde, Tekke'nin karlı yaylalarda keyifli anlar yaşadığı görüldü. Bordo-mavili ekibin teknik patronu, kulüp tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olan ve "Tabutçu Ali" lakabıyla tanınan Ali Yılmaz ile bir araya geldi.

İkilinin kar üstünde güreş tutarak galibiyeti kutlaması renkli görüntülere sahne olurken, Tekke'nin samimi tavırları taraftarların büyük beğenisini topladı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, Trabzonspor camiasında da geniş yankı uyandırdı.

