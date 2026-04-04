Yayın Tarihi: 04.04.2026 15:45 Güncelleme Tarihi: 04.04.2026 15:53
Gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. İki ezeli rakip, özellikle sol stoper pozisyonu için alternatif isimlere yönelirken listenin başında Marcos Senesi yer alıyor.
Bournemouth forması giyen Arjantinli savunmacının sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması, transferi cazip hale getiriyor. 28 yaşındaki oyuncunun İngiltere'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, kulüplerin bonservis bedeli ödemeden bu transferi sonuçlandırmak istediği belirtiliyor. Ancak iki Süper Lig devinin işi her geçen gün daha da zorlaşıyor.
İtalyan gazeteci Mirko Di Natale'nin haberine göre Juventus, Senesi için resmi teklifini iletti. Bunun yanı sıra Borussia Dortmund ve Barcelona gibi kulüplerin de devrede olduğu ifade edildi.
Football 365'in haberine göre ise son olarak İngiltere'den sürpriz bir talip daha ortaya çıktı. Premier Lig devi Liverpool'un da Arjantinli stoper için girişimlerde bulunduğu ve oyuncunun menajerleriyle temas kurduğu öne sürüldü. İngiliz basınına göre Senesi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek en değerli oyuncular arasında gösteriliyor.
Haberde, Barcelona'nın transfer planlarındaki belirsizlik nedeniyle Senesi cephesinin tüm seçenekleri değerlendirdiği, birçok Premier Lig kulübüyle temas sağlandığı ve Liverpool'un bu yarışta yalnız olmadığı aktarıldı.
Gelen teklifleri değerlendirmek isteyen Marcos Senesi'nin kısa süre içinde kararını vermesi bekleniyor. Arjantinli savunmacının mart ayı sonuna kadar yeni takımını belirleyeceği ifade ediliyor.
Bu sezon Bournemouth formasıyla 30 maçta görev alan ve 4 asist üreten Senesi'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro civarında gösteriliyor.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferdeki en önemli hedeflerinden biri olan tecrübeli stoper için Avrupa devlerinin de devreye girmesi, rekabeti iyice kızıştırmış durumda.