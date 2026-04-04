Yayın Tarihi: 04.04.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 04.04.2026 10:18
Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco önderliğinde çalışmalarını sürdürüyor.
Sezon başında takımdan kiralık olarak gönderilen oyunculardan bir tanesi olan Diego Carlos hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sezon başında Fenerbahçe'den Como 1907'ya kiralanan Brezilyalı stoper, İtalya'daki geleceğiyle ilgili kararını büyük ölçüde netleştirdi.
Nicolo Schira'nın haberine göre Diego Carlos, Como'da kalmaya oldukça sıcak bakıyor.
Hem takım içindeki rolünden hem de teknik ekibin kendisine duyduğu güvenden memnun olan deneyimli savunmacı, kariyerine Serie A'da devam etmek istiyor.
Oyuncunun bu tavrı, sezon sonunda taraflar arasında yapılacak görüşmeler öncesinde önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.
Como cephesi de oyuncunun performansından memnun. Savunma hattına kattığı tecrübe ve fizik gücüyle kısa sürede uyum sağlayan Diego Carlos'un bonservisinin alınması, kulüp yönetiminin gündeminde yer almaya başladı.
Ancak bu noktada belirleyici unsur, Fenerbahçe'nin oyuncu için talep edeceği bonservis bedeli olacak.
Bu sezon Como formasıyla 24 maçta görev alan Carlos, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden oyuncunun piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.