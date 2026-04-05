Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş dev derbide kozlarını paylaşacak.
Sarı-lacivertliler, bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak zirve mücadelesinde hata yapmak istemiyor.
Kanarya'nın zorlu maça teknik direktörü Domenico Tedesco önderliğinde sıkı bir şekilde hazırlandığı aktarıldı.
Hatta Tedesco'nun Fenerbahçe'deki ilk günlerinde olduğu gibi mücadeleye özel Samandıra'da kaldığı öğrenildi.
Diğer yandan Fenerbahçeli yöneticilerin de sık sık soluğu tesislerde alarak takıma destek olmaya çalıştığı ifade edildi. Başkan Sadettin Saran, teknik heyetin yanı sıra futbolcularla tek tek görüştüğü bilgisi var.
SARAN KESENİN AĞZINI AÇTI!
Uzun süren şampiyonluk hasretine bu sezon son vermeyi isteyen Fenerbahçe yönetimi, derbi öncesi kesenin ağzını iyice açtı.
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş galibiyetinin primi 1.5 milyon Euro olarak belirlendi.