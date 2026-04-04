Fenerbahçe'nin santrfor gündemine yeni gelişme! Herkes Lukaku'yu beklerken...
Gelecek sezonda yıldız bir santrfor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Romelu Lukaku, Lois Openda ve Fisnik Asllani gibi isimler gündeme gelmişti. Sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan bir başka yıldız isim için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...
KARARINI VERDİ
Alman basınından Bild'de yer alan habere göre, Borussia Dortmund'da ayrılık adayları arasında gösterilen Serhou Guirassy, geleceği hakkında kararını verdi.
DORTMUND'DAN AYRILMAK İSTİYOR
Yaşanan son gelişmelere göre golcü oyuncu, kariyerine Dortmund'da devam etmeme kararı aldı.
İYİ BİR TEKLİF GELMESİ HALİNDE...
30 yaşındaki santrfor, yaz aylarında iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmak istiyor. Bu kararın oyuncu tarafından artık netleştirildiği ifade ediliyor.
SERBEST KALMA MADDESİ: 35 MİLYON EURO
Sözleşmesinde yaklaşık 35 milyon euro seviyesinde bir serbest kalma maddesi bulunan Gineli futbolcunun kontratındaki bu madde 1 Temmuz'da devreye girecek.
PAZARLIK EDİLMESİ GEREKECEK
Alman ekibi, transferde daha erken bir kesinlik sağlamak isterse, bonservis bedelinin diğer kulüple yeniden pazarlık edilmesi gerekecek.
TRANSFERDE DEV RAKİPLER
Serhou Guirassy ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Milan ve Suudi Arabistan ekiplerinin de temasta olduğu ifade edildi. Oyuncuyla Premier Lig ekibi Tottenham'ın da ilgilendiği haberde yer alan bilgiler arasında.
PERFORMANSI
Bu sezon Borussia Dortmund'da 39 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 18 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Bundesliga ekibi ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek olan Guirassy'nin piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.