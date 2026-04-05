Trabzonspor maçı sonrası Galatasaray'a bir kötü haber daha! Takımdan ayrılıyor
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray'a bir kötü haber de transfer gündeminden geldi. Sarı-kırmızılıların listesinde uzun zamandır bulunan o oyuncu, Avrupa'nın dev kulübüyle anlaşma sağladı. İşte detaylar...
Sezon sonu kapsamında yapılması planlanan transfer listesinde yer alan isimlerden biri olan o futbolcu ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.
Okan Buruk'un da takımında görmek istediği oyuncu için dünya devlerinden bir ekip, futbolcunun transferi için önemli ölçüde transfer bütçesini hazırladığı kaydedildi.
Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan merkez orta sahanın profili ve istikrarlı oyun anlayışı Galatasaray teknik heyetinden geçer not almış, oyuncu yakından takip edilmeye başlanmıştı.
Merkez orta saha yanı sıra, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da oynayan Brezilyalı oyuncu, Galatasaray'ın dışında önemli takımların da dikkatini çekmeye başlamıştı.
O takımlardan biri olan Atletico Madrid, elini çabuk tuttu ve oyuncunun kulübü ve menajeri ile görüşmelere başladı. İşte ayrıntılar...
O İSİM EDERSON!
Sky Sport'ta yer alan habere göre; Atletico Madrid, Brezilyalı oyuncu Ederson ile sözlü olarak anlaşmaya vardı. İspanyol kulübüne yakın kaynaklara göre, Atletico oyuncuyu kadrosuna katmak için bir teklif hazırlıyor ve şu an için diğer kulüplere kıyasla en yakın aday onlar olarak görülüyor.
LaLiga ekibinin, Ederson ile anlaşma detayları da belli oldu. Başkent kulübü, Brezilyalı oyuncu ile dört yıllık bir anlaşmaya vardı.
Oyuncuya yıllık 5 milyon euro net maaş ve imza bonusu olarak 2 milyon euro teklif edildiği ve oyuncu tarafının bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.
Bu sezon Atalanta ile 33 maçta görev alan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. İtalyan kulübü ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan orta sahanın piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.