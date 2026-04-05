DERBİDE 11'LER BELLİ OLDU MU? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk ediyor. 102 yıllık rekabette 364. kez karşı karşıya gelecek olan iki devin mücadelesi, sadece 3 puan değil, aynı zamanda büyük bir gurur mücadelesi anlamına geliyor. İşte Yasin Kol’un yöneteceği dev derbi öncesi öne çıkan notlar...

Kadıköy'de devlerin savaşı! Ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, dördüncü sıradaki Beşiktaş'ı konuk ediyor. Dün oynanan maçta Trabzonspor'un lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek aradaki farkı kapatması, bu akşamki derbiyi adeta bir "şampiyonluk finali" haline getirdi. Fenerbahçe kazanarak liderliğe ortak olmak, Beşiktaş ise deplasmandan zaferle dönerek üst sıralardaki iddiasını kanıtlamak istiyor. Peki, "Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta?" İşte dev derbinin yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki bu dev mücadele, 5 Nisan 2026 Pazar (Bugün) akşamı oynanacak. Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak belirlendi.

DERBİ HANGİ KANALDA? (CANLI İZLE)

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki bu kritik karşılaşma, beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

FB-BJK MAÇI BİLGİLERİ

Kanal: beIN Sports 1

Dijital Platform: beIN Connect / TOD

Saat: 20.00

Hakem: Yasin Kol

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI SONRASI DENGELER DEĞİŞTİ

Cumartesi akşamı oynanan derbide Trabzonspor'un lider Galatasaray'ı devirmesi, Kadıköy'deki maçın önemini iki katına çıkardı. Fenerbahçe, bu akşam galip gelmesi durumunda puanını liderle eşitleme fırsatı yakalayacak. Öte yandan Beşiktaş, alacağı bir galibiyetle hem moral depolayacak hem de ilk üç yarışında dev bir adım atacak.

ZİRVE TAKİBİ VE AVRUPA HEDEFİ: PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler ile üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isteyen siyah-beyazlılar kritik bir eşikte:

Fenerbahçe: 60 puanla 2. sırada yer alan Kanarya, bu sezon çıktığı 27 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş: 52 puanla 4. sırada bulunan Kara Kartal, 15 galibiyet ve 7 beraberlikle zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeye çalışıyor.

BU SEZONUN ÜÇÜNCÜ DÜELLOSU: DURUM 1-1!

Ezeli rakipler 2025-2026 sezonunda daha önce iki kez karşı karşıya geldi ve rekabette denge hakim. Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazanarak deplasmandan zaferle dönmüştü. 23 Aralık 2025'te Kadıköy'de oynanan kupa maçında ise Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederek rövanşı almıştı.

364. RANDEVU: 102 YILLIK REKABETTE KİM ÜSTÜN?

Bugüne kadar oynanan 363 resmi ve özel müsabakada sarı-lacivertlilerin az farkla üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe 136, Beşiktaş 130 galibiyet aldı. 97 maçta ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe rakip ağları 503 kez sarsarken, Beşiktaş 463 golle karşılık verdi. Süper Lig'deki 139 randevuda Fenerbahçe 50, Beşiktaş 44 kez gülen taraf oldu.

SON 10 MAÇTA "KARTAL" FARKI

Yakın geçmişe bakıldığında siyah-beyazlıların derbi performansı dikkat çekiyor. Son 10 karşılaşmanın (9 Lig, 1 Kupa) bilançosu şöyle:

Beşiktaş: 4 Galibiyet

Fenerbahçe: 3 Galibiyet

Beraberlik: 3 Maç

TARİHE GEÇEN "EN"LER VE UNUTULMAZ SKORLAR

Rekabetin yüzyıllık tarihinde hafızalardan silinmeyen sonuçlar:

Beşiktaş 1941'de rakibini 7-1 yenerken; Fenerbahçe 1958'de 7-0'lık tarihi bir galibiyet elde etti. 1990 yılında Beşiktaş'ın 5-1'lik galibiyeti, Süper Lig tarihindeki en farklı skor olarak kayıtlara geçti. 1974'teki 5-4'lük Beşiktaş galibiyeti (9 gol), rekabetin en gollü maçı olma özelliğini koruyor.

DÜDÜK YASİN KOL'DA

Dev derbinin hakemi Yasin Kol olarak açıklandı. Bu sezon her iki takımın da 3'er maçını yöneten Kol, aynı zamanda ligin ilk yarısındaki Galatasaray-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde de görev yapmıştı. Yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salim Mazlum üstlenecek.