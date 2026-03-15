Fenerbahçe yönetiminden Domenico Tedesco'ya ültimatom! B planı ortaya çıktı
Trendyol Süper Lig'de yaşanan puan kayıplarının ardından lider Galatasaray ile aradaki farkın 7 puana çıkmasına engel olamayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco'ya yönetim tarafından ültimatom verilirken, B planı da belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son yıllarda ezeli rakibi G.Saray'ın gerisinde kalan ve şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan F.Bahçe yine beklenmedik bir puan kaybı yaşadı.
Kırılma anlarını bir türlü atlatamayan F.Bahçe, mart ve nisan aylarında aldığı sürpriz sonuçlarla zirve yarışının gerisine düştü. Son 4 senedir aynı senaryoyu yaşayan sarı-lacivertliler, puan kayıplarını sürdürdü.
Süper Lig'de sahaya çıktığı son 4 maçta sadece 1 galibiyet elde edebilen Sarı Kanarya, Samsunspor'u 89 ve 90+5'te attığı gollerle 3-2 yendi.
Kalan 3 maçta ise düşme hattındaki takımlara diş geçiremedi. Kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalan Tedesco'nun öğrencileri, ligde kalması mucizelere kalmış son sıradaki Fatih Karagümrük'e yenildi. Fenerbahçe bu süreçte 7 puan bırakarak lider Galatasaray'ı yakalama fırsatını geri çevirdi.
Üst üste alınan kötü sonuçların ardından F.Bahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun koltuğu sallanmaya başladı.
Dün Başkan Sadettin Saran, Tedesco ve futbol direktörü Devin Özek'i kulübe çağırarak olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, iki isimle de 'yola devam' kararı çıktı.
Tedesco ve Devin Özek'in ardından yönetim kurulu kendi içerisinde görüşmede bulunarak kesin karar vardı. Başkan Sadettin Saran da toplantı sonrasında kararı bizzat açıkladı. Başkan Saran, iki isimle de devam edeceklerini ifade ederek, "Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık ve üzüldük. Bugün buradayız ve bunları konuştuk. Söyleyecek başka bir şey yok. Hoca ve Devin Özek ile devam ediyoruz. Gereken ültimatomlar verildi" dedi.
Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler Genç Fenerbahçeliler grubunun Chobani Stadı'nda düzenlediği geleneksel iftar organizasyonuna katıldı. Taraftarlarla sohbet Saran, 2027'ye kadar görevde olacağını belirtti.
Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'de B planı olarak İsmail Kartal ismi gündemde bulunuyor.
Ültimatom verilen teknik direktör Domenico Tedesco olası bir puan kaybı durumunda takımdan gönderilecek. İtalyan çalıştırıcı ile yolların ayrılması durumunda yönetim, daha önce de F.Bahçe'yi çalıştıran ve camiayı yakından tanıyan İsmail Kartal'a yönelecek.