Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Takımdan ayrılıyor
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemine gelen milli oyuncu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun kulübü, sezon sonunda o ismin takımdan ayrılacağını doğruladı. İşte detaylar...
Transfer dedikodularında adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Salih Özcan hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Borussia Dortmund Genel Müdürü Lars Ricken, Haziran 2026'da sözleşmesi bitecek olan Salih Özcan ile yeni sözleşme yapmayacaklarını açıkladı.
Ruhr Nachrichten'in haberine göre, Borussia Dortmund'daki yeniden yapılanma sürecinde takımdan ayrılmasına sıcak bakılan Bundesliga kulübünde Ricken, Salih Özcan'ın yanı sıra Niklas Süle'nin de ayrılacağını doğruladı ve gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladıklarını ifade etti.
2022 yılından bu yana Dortmund'un kadrosunda bulunan milli oyuncu, bu sezon 8 maçta 32 dakika görev alabildi.