Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Takımdan ayrılıyor

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemine gelen milli oyuncu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun kulübü, sezon sonunda o ismin takımdan ayrılacağını doğruladı. İşte detaylar...







Transfer dedikodularında adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Salih Özcan hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Borussia Dortmund Genel Müdürü Lars Ricken, Haziran 2026'da sözleşmesi bitecek olan Salih Özcan ile yeni sözleşme yapmayacaklarını açıkladı.