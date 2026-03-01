Fenerbahçe'de hedef farkı eritmek! İşte Tedesco'nun ilk 11 kararı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler liderlik takibinde bu mücadeleden 3 puanla ayrılmak ve ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki farkı yeniden 2'ye indirmek istiyor. İşte mücadelenin muhtemel 11'leri... | Son dakika FB spor haberleri
Süper Lig'de geçen hafta G.Saray'ın puan kaybını istediği gibi değerlendiremese de farkı indiren F.Bahçe, Avrupa'ya veda etti. İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı harika bir oyun sonucunda 2-1 yenmesine karşın Avrupa Ligi'ne veda eden sarı-lacivertliler artık tamamen Süper Lig'e odaklanmış durumda.
Yoluna namağlup bir şekilde devam eden Kanarya, İngiltere'den doğruca Antalya'ya hareket etmiş ve İstanbul'a uğramamıştı. Galibiyetten başka bir şey düşünmeyen Tedesco'nun öğrencileri 3 puan istiyor. Süper Lig'in ilk yarısındaki maçta rakibini 2-0 yenene F.Bahçe, Kasımpaşa beraberliğini unutturmak istiyor.
Rakibi ile karşı karşıya geldiği son 7 lig maçından da 3 puan çıkaran sarı-lacivertliler, bu parçaya bir yenisini daha eklerse en uzun galibiyet serisini tekrar edecek. İki takım bugüne kadar ligde 59 kez karşı karşıya gelirken F.Bahçe maçların 40'ından zaferle ayrıldı. 11 mücadele eşitlikle sona ererken, Antalya ekibi ise sahadan 8 kez 3 puanla ayrılan taraf oldu. Akdeniz ekibi 8 galibiyetinin 5'ini ise evinde elde etti.
KALEDE TARIK FORMA GİYECEK
Ederson'un sakatlığı nedeniyle Nottingham Forest mücadelesinde kaleyi devralan Tarık Çetin, başarılı bir performans sergiledi. Mert Günok'un statü gereğince forma giyemediği mücadelede sınıfı geçen Tarık, bugünkü karşılaşmada da eldivenleri giyecek.
TEDESCO'NUN ZOR KARARI
Süper Lig'de bitime 11 hafta kala artık her karşılaşma final niteliği taşıyor. En ufak bir puan kaybının şampiyonluğa büyük etki edeceği döneme girilirken sarı lacivertlilerde eksik oyuncuların çokluğu teknik direktör Tedesco'yu düşündürüyor.
F.Bahçe'de zorlu Antalyaspor mücadelesi öncesinde 6 futbolcu forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Ederson, Alvarez, Oosterwolde, Çağlar, Talisca ve Milan Skiniar bugünkü mücadelede forma giyemeyecekler.
GEREKSİZ KART GÖRMEYİN
Altı oyuncusundan yoksun olan sarı-lacivertlilerde 6 futbolcu da sarı kart sınırında bulunuyor. Semedo, Ederson, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Musaba ve Mert Müldür bugün sarı kart görmeleri haminde gelecek hafta ligde oynanacak olan Samsunspor mücadelesinde forma giyemeyecekler. Takımdaki sakat oyuncuların da çokluğunda teknik direktör Tedesco oyuncularından gereksiz yere kart görmekten kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.
TALISCA YOKSA KEREM VAR
Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Talisca'nın yokluğunda Kerem sorumluluğu üstleniyor. Nottingham Forest deplasmanında 2 gol atan milli oyuncu, sahaya çıktığı son 3 mücadelede toplamda 5 gol atarken 1 de asiste imzasını attı.
DEPLASMAN SERİSİ 4 MAÇ
Süper Lig'de deplasmanlarda oynadığı son 4 maçı da kazanan F.Bahçe, serisini sürdürmek istiyor. Konuk olduğu dört Süper Lig maçını da kazanan F.Bahçe, dış sahada daha uzun bir galibiyet serisini en son 2023-24 sezonunda yakalamıştı. O dönemdeki seri 10 maça kadar yükselmişti.