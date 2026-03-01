Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de hedef farkı eritmek! İşte Tedesco'nun ilk 11 kararı

Fenerbahçe'de hedef farkı eritmek! İşte Tedesco'nun ilk 11 kararı Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler liderlik takibinde bu mücadeleden 3 puanla ayrılmak ve ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki farkı yeniden 2'ye indirmek istiyor. İşte mücadelenin muhtemel 11'leri... | Son dakika FB spor haberleri Fenerbahçe Haberleri







Süper Lig'de geçen hafta G.Saray'ın puan kaybını istediği gibi değerlendiremese de farkı indiren F.Bahçe, Avrupa'ya veda etti. İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı harika bir oyun sonucunda 2-1 yenmesine karşın Avrupa Ligi'ne veda eden sarı-lacivertliler artık tamamen Süper Lig'e odaklanmış durumda.

Yoluna namağlup bir şekilde devam eden Kanarya, İngiltere'den doğruca Antalya'ya hareket etmiş ve İstanbul'a uğramamıştı. Galibiyetten başka bir şey düşünmeyen Tedesco'nun öğrencileri 3 puan istiyor. Süper Lig'in ilk yarısındaki maçta rakibini 2-0 yenene F.Bahçe, Kasımpaşa beraberliğini unutturmak istiyor.