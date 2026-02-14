Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren haftada Fenerbahçe, zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkıyor. Sarı-Lacivertliler için sezonun en kritik virajlarından biri olarak görülen mücadelede tek hedef galibiyet. Teknik Direktör Domenico Tedesco ise tüm planlarını 3 puan üzerine kurmuş durumda. Takvim'in haberine göre, kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Tedesco'nun kafasında beraberlik senaryosu bulunmuyor. İtalyan teknik adam, takımını sahaya kazanma odaklı ve cesur bir oyun anlayışıyla sürmeye hazırlanıyor.



AGRESİF OYUN FELSEFESİ!



Kadıköy'deki baskılı ve tempolu oyun karakterinin Trabzon deplasmanında da sahaya yansıtılması bekleniyor. Teknik heyetin analizlerinde Bordo-Mavililer'in savunma hattına yoğunlaşıldığı öğrenildi. Özellikle ön alan baskısıyla rakibi hataya zorlamak, topu hızlı kazanarak geçiş oyununda etkili olmak planın temelini oluşturuyor. Sarı-Lacivertliler'in referans aldığı maç ise Süper Kupa finalinde Galatasaray karşısında ortaya koyduğu oyun. O karşılaşmadaki agresif pres, tempolu hücum organizasyonları ve topa hükmeden yapı, Trabzon deplasmanında da sahaya yansıtılmak isteniyor.

ONUACHU'YA ÖZEL ÖNLEM



İki maçlık cezasını tamamlayan Milan Skriniar sahalara dönüyor. Slovak stoper, bugün oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında formasına kavuşacak. Fenerbahçe'nin kaptanı olan tecrübeli savunma oyuncusunun, Bordo- Mavililer'in golcü ismi Paul Onuachu ile birebir eşleşmesi bekleniyor. Teknik heyetin, özellikle hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkan Onuachu'ya karşı savunmanın merkezinde Milan Skriniar'a özel görev verdiği öğrenildi