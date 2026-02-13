Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, kamp kadrosunu belirledi.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sona eren Levent Mercan kadroya dahil edilirken, Edson Alvarez ve Archie Brown kadroda yer almadı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN KAMP LİSTESİ:
Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Cherif.