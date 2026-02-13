Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları Fenerbahçe, TFF 3. Lig'de boy gösteren Karşıyaka'nın genç yeteneği Adem Yeşilyurt'u kadrosuna kattı. 19 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşme detayları belli oldu. İşte detaylar...







Futbolda geride kalan ara transfer döneminin en çok konuşulan genç oyuncularından olan 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekibi Karşıyaka'nın yıldız adayı Adem Yeşilyurt, Fenerbahçeli oldu. Transfer döneminde Trabzonspor ve Maribor'un da resmen talip olduğu, Sloven ekibinin sözleşme bile göndermesine rağmen transferinin gerçekleşmediği 19 yaşındaki milli sağ kanat oyuncusunu Fenerbahçe kaptı. U19 Milli Takımı'nda da forma giymeye başlayan genç futbolcu için 7 Ocak'ta Karşıyaka yönetimiyle ilk görüşmeyi yapan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetimi transferde anlaşma sağladı.

Son haftalarda Alanyaspor, Kasımpaşa ve Avrupa'dan 3 kulübün daha takibe aldığı Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe'nin Karşıyaka'ya 2 taksitle 500 bin Euro bonservis ödeyeceği, sonraki transferinden de yüzde 25 pay vereceği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin Adem için gelecek sezon İzmir temsilcisine 3 kiralık genç oyuncu vereceği, bu isimler vitrine çıkıp başka kulübe satılırsa Karşıyaka'nın transferlerden yüzde 5 alacağı belirtildi. Karşıyaka ayrıca sezon öncesi Fenerbahçe'nin Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde 2 kez kamp yaparak 100 bin Euro tutarındaki kamp masraflarını da ücretsiz karşılayacak.