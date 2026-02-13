Sabah yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray gündemini Libero TV Youtube kanalında yorumladı.
Tüzemen, Galatasaray'ın ara transfer döneminde kattığı Sacha Boey'un ardından Wilfried Singo'nun mevkisini değiştirmesi gerektiğinden bahsetti.
Deneyimli yorumcu, "Singo'ya sağ bekte çarpı koy, oraya Sacha Boey geldi, yani masanın gerçek sahibi geldi. Singo, bundan sonra stoper oynar. Davinson'u da gerekirse Lemina'nın yokluğunda Torreira ile beraber yan yana oynatabilirsin.
Singo bundan sonra stoper oynamalı çünkü stoper oynarken ne kadar çabuk olduğunu, ne kadar gövdeli bir oyuncu olduğunu gördük. Singo'nun dönmesi Davinson Sanchez'in orta sahada oynama şansını yarattığı için Galatasaray orta sahada büyük bir transfer harcamasına girmedi.
Juventus karşısında sağ bek Sacha Boey oynamalı, Sallai sağ bek değil. Sallai bundan sonra sağ bekte sıkıntı yaşanmadığı sürece sağ açık, 10 numara veya sol açık oynar." değerlendirmesini yaptı.