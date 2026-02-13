Fenerbahçe Beko EuroLeague'in 28. haftasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos Aktor'u mağlup etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 28'inci hafta maçında konuk olduğu Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini Wade Baldw'in son saniye basketiyle 85-83'lik skorla mağlup etti.

ÜST ÜSTE 7. ZAFER!

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u mağlup etmesiyle birlikte EuroLeague'deki galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'deki son mağlubiyetini 8 Ocak tarihinde Dubai Basketball'a karşı deplasmanda 92-81'lik skorla almıştı.

Fenerbahçe Beko, bu sezonki 20'nci galibiyetini aldı. Panathinaikos ise bu sezon 12'nci mağlubiyetini aldı.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI

1. Çeyrek: Panathinaikos 19-25 Fenerbahçe Beko

2. Çeyrek: Panathinaikos 42-41 Fenerbahçe Beko

3. Çeyrek: Panathinaikos 62-56 Fenerbahçe Beko