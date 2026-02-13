Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin ve milli takımımızın voleybol oyuncusu Eda Erdem için düzenlenen imza töreninde konuşuyor.

İŞTE SARAN'IN AÇIKLAMALARI:

"FENERBAHÇE BİR ÖMÜRLÜK AİDİYETTİR"

"Kıymetli Eda, değerli basın mensupları ve ekranları başında bizi izleyen değerli camiamız, bugün burada bir aidiyetin, bir sadakatin, yıllara yayılan bir emeğe tanıklık ediyoruz. Sevgili Eda; bu kulüp için sadece bir kaptan olmadı. Duruşu, her zor anda sorumluluğu almasıyla bu kariyeri inşa etti. Fenerbahçe formasını taşımanın ne demek olduğunu, kazanırken ve kaybederken nasıl dimdik durulacağını hepimize gösterdi.

Onun hikayesi madalya ve kupalarla anlatılabilir ama eksik kalır. Asıl hikayesi, vazgeçmediği anlarda, ben buradayım dediği her zor günde yazıldı.

Bugün atılan imza veda değildir. Fenerbahçe'yi sadece temsil etmedi, Fenerbahçe'yi yaşadı. Fenerbahçe duruşunun simgesi olarak yaşayacak. Kulübümüzün ve camia adına şunu söylemek isterim, Eda sen bu camianın gururusun.

İyi ki bu arma için yürüdün, iki Fenerbahçe'nin Eda Erdem'i oldun. Bu imza bir son değil. Bu imza, sarı-lacivert bir ömrün sonsuzluğu bırakılan izi. Eda Erdem, bu arma için 2 yıl daha sahada kalacak. Mücadele etmeye, liderlik etmeye, bu formayla yeni hikaye ve zaferler yazmaya devam edecek. Kupalar, başarılar var. Birlikte yaşanılacak nice gurur var. 2 yıllık sözleşmenin ardından sarı-lacivert forma altında 20. yılını tamamlayacak. Sahadaki yolculuğunu kulübümüzün bir üyesi olarak taçlandıracak. Aynı inanç ve sorumlulukla hizmetlerine devam edecek. Bazı isimler için Fenerbahçe bir dönemlik değil, ömürlük aidiyettir."

ERDEM: BÜYÜK BİR GURUR

İmza töreninde sözü alan Eda Erdem, "Sayın başkanım, değerli yöneticilerimiz, kıymetli basın mensupları, kıymetli Fenerbahçe ailem. Sadece imza atmaya değil, büyük bir gururla imza atmaya geldim. 2008 yılından bu kulübün kapısından girdiğimi dün gibi hatırlıyorum. Sadece bir transfer değil, benim için bir hayalin gerçekleşmesiydi. O gün sırtıma geçirdiğim bu forma, zamanla ailem oldu. Kariyerim boyunca bu kadar güçlü bir bağ kuracağımızı hayal edemezdim. Bu formayı 20. seneme taşıma imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu güven ve inanç benim için çok kıymetli oldu. Herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Son ana kadar aynı inançla ve aynı sorumlulukla mücadele edeceğime söz veriyorum. Sırtımda 20 yıl, bir ömür Fenerbahçe. İyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki Fenerbahçe'deyim." dedi.

"Olağanüstü bir kariyere sahipsiniz. En çok gurur duyduğunuz şey ya da şeyler neler?" sorusuna ise; "Çok fazla gurur duyduğum an ve başarı var. Heykelin açılışı, heykelin olduğu o gün benim için en unutulmaz diyebilirim. Her gün önünden geçtiğimde büyük bir gururla bakıyorum. O yüzden heykelimi söyleyebilirim." şeklinde yanıt verdi.

"BİRÇOK KİŞİYE ROL MODEL OLDUM"

Bu 20 seneyi en iyi şekilde hizmet ederek tamamlamak istiyorum. İnşallah tüm hedeflediklerimizi başarırız. Güzel anılmak istiyorum. Birçok kişiye rol model oldum, oluyorum belki. Aynı karakter, heyecanı sahada devam ettirmek istiyorum.

"BEN OLMASAM DA KÜRSÜDE OLACAKLAR"

Erdem, "Açıkçası Olimpiyat madalyası, her sporcunun hayali ama kısa süre planlar yapıyorum. Şu anda kalan tüm kupaları kazanarak bitirmek istiyorum sezonu. O gün geldiğinde göreceğiz. İddialı bir takımız (Milli Takım), ben olsam da olmasam da bu takım kesinlikle kürsüde olacak.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU ÇOK YAKIŞIR"

İlk geldiğimden sene Fenerbahçe'de şampiyon olduk. İlk 3 sene öyleydi. Geri kalan Türkiye Kupası, Süper Kupa onu bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadık. Hepsi çok değerli ve güzel. Tekrardan bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu camiamıza çok yakışır. Onun için emin adımlarla ilerliyoruz." şeklinde sözlerini bitirdi.