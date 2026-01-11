Galatasaray ise Fenerbahçe'nin iki kanadından da hızlı atak geliştiremediği gibi çok fazla hücum ortaları da yapamadı. Yunus ve Sane etkisizdi. Barış Alper'in mücadeleci yapısı da bazen başarılıydı, bazen de Fenerbahçe'nin çok adamlı savunması içinde kayboldu. Okan hocanın, kalede Günay tercihi bence gereksiz bir sürprizdi. Antep'te Trabzon'a karşı Uğurcan ile oynuyorsun, Süper Kupa finaline Günay'la çıkıyorsun. Peki Okan hoca niye Antep'te Günay'ı oynatmadı? Ben Günay için kötü kaleci demiyorum ama Galatasaray savunmasının Uğurcan'la oynama alışkanlığı var. Guendouzi'nin şutunda maalesef Günay kapattığı köşeden golü yedi.