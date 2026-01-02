Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe transferde Marcos Senesi'yi gözüne kestirdi!

Fenerbahçe transferde Marcos Senesi'yi gözüne kestirdi! Son dakika Fenerbahçe haberleri: Devre arasında stoper takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de, Arjantinli stoper için Premier Lig ekibiyle temasların başladığı öğrenildi. İşte haberin detayları...





Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattı için planlarını şimdiden şekillendirmeye başladı. Sarı-Lacivertliler, Faslı sol bek Souffian El Karouani'nin ardından geri dörtlüye bir takviye daha yapmayı gündemine aldı. Ancak bu hamlenin sezon sonu için planlandığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth forması giyen Arjantinli stoper Marcos Senesi için kulübüyle temaslara başladı.

Sarı-Lacivertli yönetimin, bu transferi yaz döneminde sonuçlandırmayı hedeflediği belirtiliyor. Kanarya'nın Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde ile sezon sonunda yollarını ayırmasının güçlü bir ihtimal olarak görülmesi, Senesi transferini daha da ön plana çıkarıyor.