Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında ezeli rakibi Beşiktaş’ı Kadıköy'de konuk edecek. 16 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan sarı-lacivertlilerde tek hedef sahadan 3 puanla ayrılarak kupaya galibiyetle başlamak. Öte yandan Beşiktaş da, derbilerdeki şanssızlığını bu mücadeleyle telafi ederek kupaya 3 puanla başlamak istiyor. İşte dev derbinin muhtemel 11'leri...

Süper Lig'de ilk yarıyı Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ligde ve Avrupa'da 16 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan sarı-lacivertlilerde tek hedef; taraftarının önünde üç puana uzanmak. Sarı Kanarya, Beşiktaş'ı yenerek 2025'e de galibiyetle veda etmek ve yeni yıla mutlu girmek istiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco da öğrencilerinden galibiyet istedi. İki takım tarihlerinde 363'üncü kez karşılaşacak. Geride kalan 362 karşılaşmanın 136'sını Fenerbahçe, 129'unu Beşiktaş kazandı. 97 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. Rekabette Fenerbahçe 502 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 461 gol kaydetti.

AVRUPA İÇİN KISA YOL

Beşiktaş ezeli rakibini Kadıköy'de mağlup ederek hem ligdeki 3-2 mağlubiyetin rövanşını almak hem de bu sezon ilk derbi zaferine imza atmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar, kupayı müzesine götürüp Avrupa kupası vizesini cebine koymak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Rizespor maçındaki mücadelenizi ve hırsınızı beğendim. Fenerbahçe derbisini de kazanarak yakaladığımız çıkışı sürdürelim" talimatını verdi.

TARIK İLK KEZ

F.Bahçe'de Ederson'un yokluğunda kale Tarık Çetin'e emanet edilecek. Tarık Çetin, bu sezon ligde 2 maçta boy gösterirken bu karşılaşmalarda 1 gol yedi. Tarık, oynaması halinde kariyerinde ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

FİNALLERDE KARTAL GÜLDÜ

İki takım Türkiye Kupası Finali'nde 3 kez karşılaşırken, hepsinde de Beşiktaş kupayı müzesine götürdü. Siyah-beyazlılar, 1988-1989 sezonundaki finalde iki maçı 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı. 2005-2006'da İzmir'de tek maç üzerinden oynanan finalde uzatmada 3-2 galip gelen Beşiktaş, 2008-2009'da yine İzmir'de rakibini bu kez 4-2 yendi.

54 GOLDEN 29'UNU ATAN 4 İSİM YOK

F.Bahçe'nin gol yükünü çeken Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Jhon Duran ve Anderson Talisca derbide forma giyemeyecek. Nesyri ile Nene, Afrika Kupası'nda, Duran izinli. Talisca da sakat. Bu dört oyuncu, F.Bahçe'nin bu sezon attığı 54 golün 29'unda imza attı.

CERNY KOZU

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinde en önemli kozu Vaclav Cerny olacak. Trabzonspor deplasmanında 2 golle yıldızlaşan Çekyalı kanat oyuncusu Kadıköy'e yabancı değil. Daha önce Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers formasıyla Fenerbahçe'ye karşı mücadele veren siyah-beyazlı yıldız, 2 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Süper Lig'de 13 maçta forma giyen Cerny 3 kez ağları sallarken, 6 da asist yaptı.

2 KARŞILAŞMAYI HÜKMEN KAZANDI

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılan Türkiye Kupası maçlarının ikisini sarı-lacivertliler hükmen kazandı. 1982-83'te Beşiktaş cezalı oyuncu oynattığı için TFF, Fenerbahçe lehine maçı 3-0 hükmen tescilledi. 2017-2018 sezonundaki eşleşmede de siyah-beyazlı takım, yarıda kalan maça çıkmadığı için hükmen yenik sayıldı.

KADROYU BOZMAYACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dev karşılaşma öncesi Çaykur Rizespor karşısında kazanan 11'i bozmama kararı aldı. Bireysel hatalar nedeniyle Kartal'ın gol yemesine neden olan Gökhan Sazdağı ve Emirhan Topçu yine yedek kulübesinde oturacak. Kaleyi Ersin Destanoğlu koruyacak. Savunma dörtlüsü Taylan Bulut, Paulista, Djalo ve Rıdvan'dan oluşacak. Ndidi'nin yokluğunda Kartal Kayra ve Demir Ege merkez orta sahada, kaptan Orkun Kökçü ise önlerinde oynayacak. Kanatlarda Rashica ve Cerny, ileri uçta da Abraham forma giyecek.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ana bölümünde çift kale maç ve taktik çalışma yapıldı.

İŞTE F.BAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

F.Bahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Oğuz, Asensio, Levent, Kerem

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Paulista, Rıdvan, Kartal, Demir Ege, Cerny, Orkun, Rashica, Abraham