Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Real Madrid'den ayrılması gündemde olan Avusturyalı yıldız David Alaba'yı transfer etmek istediği aktarıldı. İşte detaylar...(FB spor haberi)

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanıyor. Sarı-lacivertliler savunma hattına takviye planlıyor. Real Madrid'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek David Alaba, Fenerbahçe'de gündeme geldi. Hem sol stoper hem de sol bek oynayabilen 33 yaşındaki Avusturyalı futbolcu, bu sezon sadece 4 resmi maçta forma giyebildi. Real Madrid'in sözleşme yenileme görüşmelerine başlamadığı Alaba, ocak ayında istediği kulüple temasa geçme şansına sahip olacak.