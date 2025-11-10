Galiba lig bugün itibarıyla yeniden başlıyor… Olmayacak şeyler oldu desek yeridir. G.Saray, art arda kaybetti. Önce Trabzon'a 2 ardından Kocaelispor'a 3 puan ve F.Bahçe her geçen hafta yükselen futboluna bir yenisini ekledi.

Semedo tartışmasız Türkiye'nin şu an için en iyi sağ beki. Fred bile dirileşmiş, canlanmış… Üstelik F.Bahçe dün gece çok önemli goller attı. İlk gol çalışılmış. Bir frikikte soldan Asensio'nun önüne bıraktılar. Hele atılan bir ikinci gol var ki futbol akademilerinde numune olarak gösterilir.