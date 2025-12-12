Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Edin Dzeko sürprizi!

Fenerbahçe'den sezon başında ayrılarak Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Tecrübeli golcünün ocak ayında yeniden sarı lacivertlilere dönmesi gündeme geldi.





Fenerbahçe'den sonra Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko, Roma ve Inter dönemlerinin ardından geri döndüğü İtalya'da bu kez aradığını bulamadı. Dzeko'nun forma giydiği Fiorentina, bu sezon ligde galibiyet alamadı.

Floransa ekibi, ligde geride kalan 14 haftada topladığı 6 puanla ligin dibine demir attı. Kötü gidişle birlikte Edin Dzeko ile ilgili de ayrılık haberleri gündeme gelmeye başladı. Fotomaç'ın İtalyan gazeteci Matteo Moretto'dan derlediği habere göre; Boşnak golcü, ocak ayındaki ara transfer döneminde Fiorentina'dan ayrılabilir.