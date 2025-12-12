Fenerbahçe'den sezon başında ayrılarak Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Tecrübeli golcünün ocak ayında yeniden sarı lacivertlilere dönmesi gündeme geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'den sonra Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko, Roma ve Inter dönemlerinin ardından geri döndüğü İtalya'da bu kez aradığını bulamadı. Dzeko'nun forma giydiği Fiorentina, bu sezon ligde galibiyet alamadı.
Floransa ekibi, ligde geride kalan 14 haftada topladığı 6 puanla ligin dibine demir attı. Kötü gidişle birlikte Edin Dzeko ile ilgili de ayrılık haberleri gündeme gelmeye başladı. Fotomaç'ın İtalyan gazeteci Matteo Moretto'dan derlediği habere göre; Boşnak golcü, ocak ayındaki ara transfer döneminde Fiorentina'dan ayrılabilir.
YARIM SEZONLUK
Hücum hattında En-Nesyri ve Talisca'dan beklenen katkıyı alamayan ve devre arasında forvet transferi yapması kaçınılmaz görünen Sarı Kanarya'da taraftarlar, eski yıldızlarının geri dönmesi için sosyal medyada organize oldu. Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe'de iki sezonda 46 gol atan Dzeko'nun, şampiyonluk yolunda takıma büyük bir katkı sağlayacağında hem fikir oldu.
Bu gelişmeler üzerine Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir tavır alacağı merakla bekleniyor. Dzeko, İtalyan temsilcisine 1+1 yıllık imza atmıştı. Fiorentına forması altında bu sezon 15 maçta 564 dakika süre bulan 39 yaşındaki Dzeko, 2 kez gol sevinci yaşadı.