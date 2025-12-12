Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızına kanca!

Üç kulvarda yarışan Fenerbahçe, uzun maratonda kadro sıkıntısı yaşamamak için kolları sıvadı. Fotomaç'ın haberine göre, teknik direktör Tedesco'nun raporu doğrultusunda devre arasında eksik bölgelerini takviye edecek sarı-lacivertliler, ön liberoda alternatiflerini çoğaltmak amacıyla yurt içine gözünü çevirdi.

Sarı Kanarya, Adana Demirspor'da da oynarken ilgilendiği ancak sezon başında Alanyaspor'a transfer olan Maestro'yu tekrar gündemine aldı. Sportif Direktör Devin Özek'in, 22 yaşındaki Angolalı dinamoyla el sıkıştığı öğrenildi.