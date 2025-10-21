Bayer Leverkusen-PSG maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında heyecan yine dorukta! Almanya’da Bayer Leverkusen, son şampiyon Paris Saint-Germain’i (PSG) ağırlamaya hazırlanıyor. Fransa temsilcisi, turnuvaya müthiş bir başlangıç yaparak oynadığı iki maçtan da galip ayrıldı ve zorlu deplasmanda da kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor. Luis Enrique yönetimindeki PSG’de, hangi yıldızların sahaya ilk 11’de çıkacağı merak konusu olarak öne çıkıyor. Ev sahibi Bayer Leverkusen ise turnuvadaki ilk galibiyetini arıyor. Peki, Bayer Leverkusen-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?