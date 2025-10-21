Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Avrupa futbolunun heyecan dolu mücadelesi, Kopenhag ile Borussia Dortmund arasında oynanacak. Turnuvada henüz galibiyetle tanışamayan Danimarka temsilcisi, evinde kazanarak gruptaki iddiasını artırmayı hedefliyor. Alman devi Borussia Dortmund ise grup aşamasında namağlup ilerleyerek istikrarlı bir performans sergiliyor. Şimdiye kadar topladığı puanlarla dikkat çeken Dortmund, deplasmanda da kazanarak puanını 7’ye çıkarmayı ilk 8 yarışında iddialı konumunu pekiştirmeyi planlıyor. Peki, Kopenhag-Borussia Dortmund maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOPENHAG-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Kopenhag-Borussia Dortmund maçı 21 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

KOPENHAG-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Parken Stadyumu'nda oynanacak Kopenhag-Borussia Dortmund maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kopenhag: Kotarski, Suzuki, Pereira, Hatzidiakos, Lopez, Achouri, Clem, Lerager, Larsson, Claesson, Moukoko

Borussia Dortmund: Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson, Brandt, Beier, Guirassy