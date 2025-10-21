Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. maçında sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Son olarak bu mücadelenin hakemi belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'nin 23 Ekim Perşembe günü Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edeceği maçı Danimarka Futbol Federasyonundan Jakob Kehlet yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre, 19.45'te başlayacak maçta Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak. Jonas Hansen VAR, Jens Maae de AVAR olarak görev alacak.

DAHA ÖNCE ÜLKEMİZ ADINA YÖNETTİĞİ MAÇLAR:

08.12.2016 Konyaspor 0-1 Gent

15.08.2019 Trabzonspor 2-1 Sparta Prag

26.11.2020 Karabağ 2-3 Sivasspor

13.10.2022 Trabzonspor 4-0 Monaco

28.08.2025 Beşiktaş 0-1 Lausanne-Sport

Jakob Kehlet aynı zamanda 24/25 sezonunun ikinci yarısında VAR hakemi olarak Trendyol Süper Lig'de görev almış, Toplam 8 maçı VAR hakemi olarak yöneten Danimarkalı, 21 Şubat 2025 tarihinde oynanan Eyüpspor-Beşiktaş maçında da görev yapmıştı.