Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından konuşan Çağlar Söyüncü karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

İŞTE ÇAĞLAR'IN AÇIKLAMALARI

"Maça iyi başladık. Golleri bulduk. İkinci yarıda oyundan düştüğümüz anlar oldu, net pozisyonlar kaçırdık ve rakibe pozisyonlar verdik. Sıkıntılar yaşıyoruz ve bunu geliştirmemiz lazım. Çalışıyoruz. İlk yarı çok çok daha iyi oynadık. Kaçırdığımız net pozisyonlar da var. İkinci yarıdaki düşüş üzerine çalışıyoruz. Objektif olarak bunu söyleyebilirim. Rehavetin göstergesi değil. İyi bir takımız, kaliteli isimlerimiz var. 2-0, 3-0'ı yakalayınca insan ister istemez fazla özgüvenli oluyor. Fazla özgüven de hataya neden oluyor. Bunlara çalışıyoruz."