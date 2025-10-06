Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Samsunspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmadan gol sesi çıkmazken iki ekip de birer puana razı oldu. Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
Samsunspor ilk önemli pozisyonunu yakaladığında 20. dakikaydı. O sürede kendi sahalarında beklediler, yavaş hareket ettiler, maçın tempo kazanmasına izin vermediler. Kendi sahasında beraberliği iyi gören bir takım vardı karşımızda. Ya da biz öyle sandık. Bu duruşa "biz kazanmaya geldik" mesajı geldi mi? Hayır... Coşkusunu-isteğini kaybetmişti Fenerbahçe. Hızlı hücum kararı vermeleri gereken anlarda bile geri dönüp, rakibin yerleşmesine izin veriyorlardı.
"Bir şey eksikti" denemez, çok şey yoktu Fenerbahçe'de. "Fight" diyecek başkan da yoktu belki de. 70'e kadar tek taraflı oyun içinde genç kaleci Tarık'ın, Skriniar ile birlikte Samsunspor ataklarına direnişi sahnelendi. Kasımpaşa maçının farklı versiyonu vardı. İkili mücadeleler kaybediliyor, son pas seçimlerinde yanlışlar birbirini takip ediyor.
Perşembe maçının etkisi olduğunu savunanlara, Samsunspor'un daha zorlu maçtan döndüğünü de hatırlatırız. Sadece vücut değil ruh olarak da bitiktiler. İsyan eden yoktu. Sonradan girenlerin enerji getirmesini beklendi. Ama oyun, başı kesik tavuğun davranışındaydı. Topu ayağına alan ne yapacağını bilmiyor, arkadaşına bakıyordu.
Reis'in Samsun'u da tam tersi saha için organizasyonu, pozisyonlanması ve pas trafiği ile hiçbir zorluk yaşamadan geçti yarıya sahaya. Ligin zirvesinde puan kayıplarının olduğu haftada, bir puanı yeterli görmek... Oyunun hikayesine baktığınız zaman aslında bir puanı kazandı Fenerbahçe. Dikkat ederseniz Tedesco ile ilgili cümle kurmadım. Bilgisayarı ne derse O'nu yapıyor çünkü. Ligin ruhundan, ateşinden haberi yok.
EMRE BOL - NE OYNADINIZ?
Evvelsi gün rakiplerin berabere kalmasıyla Samsunspor maçının önemi artmıştı. Aslında Fenerbahçe oyuna iyi başladı. Gol olabilecek pozisyonlarda buldu. Ancak bu durum 25 dakika falan sürdü. Sonrasında Samsun ekibinin oyunun kontrolünü eline aldığını söylemek gerek. Bu anlarda sakatlıklar nedeniyle şans bulabilen kaleci Tarık'ın harika performansını izledik. İnanın Tarık, İrfancan'a oranla bana daha çok güven verdi. Bence bundan sonra 2. kaleci olarak değerlendirilmeli. Musaba Fenerbahçe'nin sol kanadını adeta felç etti.
Ya arkadaş şampiyonluğa oynayan bir takımın bu kadar ceza sahasına girilebilir mi? İlk yarıyı Samsun Fenerbahçe ceza sahasının içinde oynadı adeta. Çok konuşulan ofsayt pozisyonundaki karar doğruydu. Zira Tomasson kaleci Tarık'ın müdahale alanındaydı. Hakem Halil Umut Meler VAR'a giderek isabetli bir karar verdi. Bir yandan Musaba diğer yandan Coulibally Fenerbahçe'yi çok zorladı.
Biraz becerikli olabilselerdi ortaya tuhaf bir skor çıkması muhtemeldi. Sarı-lacivertliler lidere yaklaşabileceği viraj maçlarından 3 puan çıkaramıyor ne yazık ki! İşte tam olarak bu karşılaşmalar şampiyonluğu belirliyor. Tedesco'ya bir uyarım var. En-Nesyri ısrarı seni bitirir. Benden söylemesi…
MUSTAFA ÇULCU - RESMEN TÜKENMİŞ
Fenerbahçe maça oyunu rakip alana yıkarak başladı. Samsunspor'u ilk 15 dakika sahasından çıkarmadı. Sonra Samsunspor hücum aksiyonları geliştirdi. Her iki takım tempoyu yükseltmeden kontrollü oyunla fırsat kollamaya başladı.
Samsunspor savunma merkezi asla yerini terk etmiyor. Kaleci Okan çizgide çok iyi lakin öne çıkınca dağılabiliyor. Samsunspor ikinci yarıya öyle bir önde baskı ve tempo ile başladı ki Fenerbahçe'yi kendi alanına hapsetti. Zengin kadrosu yok, konferans kupasından yorgun döndüler ama disiplinli oyunlarından hiç taviz vermeden oyuna ağırlığını koydular pozisyonlar ürettiler. Fenerbahçe savunmasına zor anlar yaşattılar. Bu beraberlik Fenerbahçe adına kazanç oldu.
Ülkemizin şu an şüphesiz en kariyerli hakemi Halil Umut Meler uzun bir aradan sonra gündem maçında. Oyuna Holse'yi sözlü ikazla başladı. Ancak Brown ve Drongolen'e net sarı kartları pas geçti. Samsunspor'un 34'te Musamba ile attığı golde Musamba ofsayt değil. Ancak arkada ofsayttan gelen Tomasson kaleci Tarık'ın önünde koşu yolunda hamle yapmasını engelliyor. Bu nedenle VAR, kararı kendisinin vermesi için hakemi pozisyonu izlemeye çağırdı. Hakem izledi ofsayt ve doğru kararla golü iptal etti.
58'de Skriniar ceza sahası içinde topa vurdu top Musamba'dan sekti kısa mesafeden Skiniar'ın sağ omuza geldi. Meler penaltı verdi. Külliyen yanlış bir karardı. VAR çağırdı OFR'de hakem izledi ve doğru bir kararla penaltıyı iptal etti. Kararı verirken bulunduğu yer çok hatalı. Görerek değil fal açarak penaltıyı vermiş. Faullerde kartlarda sıkıntılar var. O bildiğimiz klas hakem Halil Umut Meler'e ne olmuş böyle? Resmen bitmiş, tükenmiş. Seyrederken üzüldüm.